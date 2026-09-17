Минобрнауки: число иностранных студентов в России за пять лет выросло на 25%

16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила, что в вузах России учатся более 37 000 африканских студентов. При этом шесть лет назад в России училось только 17 500 приезжих из Африки. Захарова также отметила, что если раньше приезжие выбирали для учебы Москву и Санкт-Петербург, то сейчас география обучения расширилась: многие получают образование в вузах Казани, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга.