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Минобрнауки: число иностранных студентов в России за пять лет выросло на 25%

Анна Суслова

Число иностранных студентов, обучающихся в России, за последние пять лет выросло на 25%, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Интерес к российскому университетскому образованию у зарубежной молодежи устойчиво растет. За последние пять лет число иностранных студентов в нашей стране увеличилось на 25%, при этом более чем три четверти из них обучаются в российских вузах на платной основе», – сказал он.

По словам Могилевского, сейчас в рамках приемной кампании в университетах заявление на поступление подали более 100 000 человек. Он подчеркнул, что данный результат не является конечным, поскольку приемная комиссия продолжает работу до конца осени, и отметил, что российское образование по-прежнему пользуется спросом у иностранных граждан.

16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила, что в вузах России учатся более 37 000 африканских студентов. При этом шесть лет назад в России училось только 17 500 приезжих из Африки. Захарова также отметила, что если раньше приезжие выбирали для учебы Москву и Санкт-Петербург, то сейчас география обучения расширилась: многие получают образование в вузах Казани, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга.

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