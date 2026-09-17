АТОР: деньги за тур можно вернуть при отказе в визе и изменении условий договора

В первом полугодии 2026 г. россияне совершили 9,5 млн поездок за рубеж, подсчитала АТОР. По словам ее представителя, это на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Организация учитывала 30 наиболее востребованных туристических направлений, включая Абхазию. Показатель также включает в себя около 1 млн транзитных поездок. По данным АТОР, темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%.