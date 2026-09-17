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Главная / Общество /

АТОР: деньги за тур можно вернуть при отказе в визе и изменении условий договора

Инна Шульгина

Путешественник может полностью вернуть деньги за тур за рубеж, если туроператор существенно изменил условия договора до поездки, туриста официально вызвали в суд, отказали в визе или не выпустили из страны без очевидной причины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Кроме того, возврат возможен при ранней аннуляции за несколько месяцев и при чрезвычайной ситуации в регионе отдыха. При этом возврат не положен при обстоятельствах непреодолимой силы, за которые оператор не отвечает: закрытие аэропорта, отмена рейса или экстренное закрытие отеля. В АТОР отметили, что возможность полного возврата при ранней аннуляции зависит от конкретного договора.‍

В первом полугодии 2026 г. россияне совершили 9,5 млн поездок за рубеж, подсчитала АТОР. По словам ее представителя, это на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Организация учитывала 30 наиболее востребованных туристических направлений, включая Абхазию. Показатель также включает в себя около 1 млн транзитных поездок. По данным АТОР, темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%.

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