Лантратова: россияне могут получить до 350 000 рублей по соцконтракту

Уполномоченный по правам уточнила, что социальный контракт также предусматривает другие направления поддержки, включая поиск работы и помощь в трудной жизненной ситуации. При этом гражданам доступны и другие социальные меры – пособия по безработице, субсидии на жилье и коммунальные услуги, помощь пострадавшим при ЧС и региональные выплаты. Лантратова отметила, что задача социальной политики заключается не только в разовой помощи, но и в создании условий для самостоятельного улучшения положения человека.