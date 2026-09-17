Лантратова: россияне могут получить до 350 000 рублей по соцконтракту
Россияне могут получить до 350 000 руб. на открытие собственного дела или до 200 000 руб. на ведение личного подсобного хозяйства в рамках социального контракта. Об этом «РИА Новости» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Государство предоставляет поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, направленную на улучшение его положения.
Омбудсмен подчеркнула, что максимальная сумма не назначается автоматически и каждый случай рассматривается индивидуально. Средства имеют целевое назначение, поэтому их использование необходимо подтверждать. Кроме того, с 1 января 2026 г. демобилизованные ветераны спецоперации могут заключать социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода.
Уполномоченный по правам уточнила, что социальный контракт также предусматривает другие направления поддержки, включая поиск работы и помощь в трудной жизненной ситуации. При этом гражданам доступны и другие социальные меры – пособия по безработице, субсидии на жилье и коммунальные услуги, помощь пострадавшим при ЧС и региональные выплаты. Лантратова отметила, что задача социальной политики заключается не только в разовой помощи, но и в создании условий для самостоятельного улучшения положения человека.
По данным Социального фонда России, средний размер пенсии неработающих россиян на 1 июля 2026 г. составил 25 834 руб., увеличившись за год примерно на 1800 руб. Годом раньше средняя пенсия неработающих граждан составляла около 23 999 руб. За год выплата выросла примерно на 7,6%. Самый высокий средний размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе – 43 965 руб.
С 1 апреля Соцфонд проиндексировал пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Повышение затронуло около 4 млн человек. Индексация распространялась на выплаты инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей. Размер повышения был определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 г.