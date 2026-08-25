Средняя пенсия неработающих россиян приблизилась к 26 000 рублей

С 1 апреля Социальный фонд проиндексировал пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Повышение затронуло около 4 млн человек. Индексация распространялась на выплаты инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей. Размер повышения был определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 г. Индексацию провели автоматически, подавать заявления получателям выплат не требовалось.