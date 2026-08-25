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Главная / Общество /

Средняя пенсия неработающих россиян приблизилась к 26 000 рублей

Елена Вострикова

Средний размер пенсии неработающих россиян на 1 июля 2026 г. составил 25 834 руб., увеличившись за год примерно на 1800 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.

Годом раньше средняя пенсия неработающих граждан составляла около 23 999 руб. Таким образом, за год выплата выросла примерно на 7,6%. Самый высокий средний размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе – 43 965 руб.

С 1 апреля Социальный фонд проиндексировал пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Повышение затронуло около 4 млн человек. Индексация распространялась на выплаты инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей. Размер повышения был определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 г. Индексацию провели автоматически, подавать заявления получателям выплат не требовалось.

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