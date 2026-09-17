В Турции задержали обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия – Вселенная»

По данным МВД, в июле 2026 г. в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа между мужчиной и его знакомой произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина ударил женщину, после чего она умерла. Как уточнила представитель МВД, он попытался скрыть следы преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.