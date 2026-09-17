В Турции задержали обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия – Вселенная»
Полиция Турции по запросу российских коллег задержала россиянина, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники ГУ МВД России по Московской области направили турецким коллегам срочный запрос по каналам Интерпола. Полученные сведения позволили установить маршрут разыскиваемого. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
По данным МВД, в июле 2026 г. в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа между мужчиной и его знакомой произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина ударил женщину, после чего она умерла. Как уточнила представитель МВД, он попытался скрыть следы преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
После произошедшего обвиняемый покинул Россию. По данным МВД, он вылетел из аэропорта «Внуково» в Турцию, а оттуда проследовал в другую страну. В августе российские правоохранители организовали его международный розыск.
29 июля в ГСУ СК Подмосковья сообщили о найденном в лесу Одинцово теле женщины. 30 июля «РИА Новости» выяснили, что погибшей оказалась Наталья Божук, которая была участницей конкурса «Миссис Россия – Вселенная 2017». Девушка также взяла титул «Миссис Очарование». После участия в конкурсе она выступила организатором собственного конкурса «Миссис Сахалин – 2018» и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018. Погибшая была руководителем модельного агентства Elit Model Sakh. В своих соцсетях Божук рассказывала, что окончила Высшую школу «Останкино».