В России за полтора года изъяли имущество коррупционеров на 3 трлн рублей
Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 трлн руб. изъято в России за полтора года, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
«По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше 3 трлн руб., если перевести в валюту, то это $36 млрд», – сказал он.
По словам Гуцана, за 2025 г. и первые шесть месяцев 2026 г. в доход государства были обращены тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.
В качестве примера генпрокурор привел дело бывшего руководителя государственного предприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него изъяли 28 автомобилей, девять земельных участков, три особняка и еще 24 жилых и нежилых помещения.
Гуцан отметил, что наличие у госслужащих десятков квартир и домов, гектаров земли и парка элитных автомобилей может свидетельствовать о «признаках деградации личности». При этом он подчеркнул, что осужденные за коррупцию были признаны вменяемыми.
В марте Гуцан сообщил, что в 2025 г. прокурорами вскрыто более 150 000 нарушений антикоррупционного законодательства. По его словам, действенным «ответом корыстолюбию» остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2000 объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн руб., уточнил он.