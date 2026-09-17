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В России за полтора года изъяли имущество коррупционеров на 3 трлн рублей

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 трлн руб. изъято в России за полтора года, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

«По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше 3 трлн руб., если перевести в валюту, то это $36 млрд», – сказал он.

По словам Гуцана, за 2025 г. и первые шесть месяцев 2026 г. в доход государства были обращены тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

В качестве примера генпрокурор привел дело бывшего руководителя государственного предприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него изъяли 28 автомобилей, девять земельных участков, три особняка и еще 24 жилых и нежилых помещения.

Гуцан отметил, что наличие у госслужащих десятков квартир и домов, гектаров земли и парка элитных автомобилей может свидетельствовать о «признаках деградации личности». При этом он подчеркнул, что осужденные за коррупцию были признаны вменяемыми.

В марте Гуцан сообщил, что в 2025 г. прокурорами вскрыто более 150 000 нарушений антикоррупционного законодательства. По его словам, действенным «ответом корыстолюбию» остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2000 объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн руб., уточнил он.

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