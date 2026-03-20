Генпрокуратура вернула в казну имущество коррупционеров на 1,6 трлн рублей

Сейчас общество особенно остро реагирует на казнокрадство и продажность части чиновников, заметил, в свою очередь, Гуцан. Поэтому важно, по мнению генпрокурора, чтобы изобличенные в коррупции лица не избегали наказания, не использовали свои связи и средства для незаконного освобождения, например условно-досрочно или по болезни. Глава ведомства добавил, что уже дал поручение организовать ведение реестра лиц, осужденных за коррупцию, а задача для прокуроров в этом случае – обеспечить непрерывный контроль за законностью принятия судами и органами ФСИН России соответствующих решений.