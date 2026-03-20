Генпрокуратура вернула в казну имущество коррупционеров на 1,6 трлн рублей

Генпрокуратура вернула в казну имущество коррупционеров на 1,6 трлн рублейАлександр Гуцан доложил президенту об итогах работы прокуроров
В 2025 г. прокурорами вскрыто более 150 000 нарушений антикоррупционного законодательства, об этом на итоговой коллегии надзорного ведомства 19 марта рассказал начальник надзорного ведомства Александр Гуцан. По его словам, действенным «ответом корыстолюбию» остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2000 объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн руб., уточнил он.
Путин же обратил внимание на то, что в целом число коррупционных преступлений по стране выросло на 12,3% в 2025 г., и назвал важнейшей работу по выявлению источников доходов и имущества коррупционеров.
Вместе с тем, по данным Гуцана, сейчас в зоне специальной военной операции находится порядка 1100 осужденных коррупционеров. Поэтому он поручил военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что «коррупционеры искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу».
«Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан, в том числе тех, кого армия защищает. И тем более нарушения прав сослуживцев», – поддержал глава государства.
Еще одним приоритетным направлением в работе органов прокуратуры президент видит контроль за преступлениями террористической направленности, количество которых также существенно выросло. Путин призвал «жестко реагировать» на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий.
Сейчас общество особенно остро реагирует на казнокрадство и продажность части чиновников, заметил, в свою очередь, Гуцан. Поэтому важно, по мнению генпрокурора, чтобы изобличенные в коррупции лица не избегали наказания, не использовали свои связи и средства для незаконного освобождения, например условно-досрочно или по болезни. Глава ведомства добавил, что уже дал поручение организовать ведение реестра лиц, осужденных за коррупцию, а задача для прокуроров в этом случае – обеспечить непрерывный контроль за законностью принятия судами и органами ФСИН России соответствующих решений.
Гуцан также отметил, что рост выявленных коррупционных преступлений в России фиксируется уже пятый год подряд.
При этом последняя пятилетка показала, по словам генпрокурора, тенденцию по снижению регистрируемых преступлений. Более того, в 2025 г. впервые зафиксировано сокращение деяний, совершенных с использованием информационных технологий. И хотя, продолжает Гуцан, раскрываемость последних стала чуть лучше, три четверти посягательств остались безнаказанными.
Не возмещается и десятая часть причиненного ими ущерба, а это почти 200 млрд руб., похищенных у наших граждан, заявил он.
В связи с этим Гуцан считает необходимым адекватно усилить деятельность всех уполномоченных органов. Например, ужесточен контроль банков за подозрительными финансовыми операциями, значительные изменения внесены в уголовный закон. Он отметил, что с участием прокуроров разработан и уже прошел первое чтение в Госдуме законопроект по второму пакету мер по борьбе с дистанционными хищениями.
Практика показывает, что в большинстве регионов правоохранители за год так и не освоили оперативную блокировку дропперских счетов с похищенными средствами, хотя это эффективный инструмент, позволяющий лишить преступников дохода и вернуть потерпевшим похищенные деньги, возмутился генпрокурор: «Примите действенные меры по исправлению данной ситуации. Много проблем имеется и в деятельности органов расследования, причем не только по киберпреступлениям».