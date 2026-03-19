Генпрокурор поручил проверить, не отсиживаются ли осужденные за коррупцию в тылу

В зоне спецоперации находятся больше тысячи осужденных коррупционеров
Ведомости

Генпрокурор России Александр Гуцан поручил военным прокурорам проверить, как проходят службу осужденные за коррупцию и отправившиеся в зону спецоперации бойцы.

«Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», – сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

В зоне спецоперации сейчас находятся порядка 1100 осужденных коррупционеров, уточнил Гуцан.

По словам генпрокурора, в 2025 г. прокуроры вскрыли 150 000 нарушений антикоррупционного законодательства.

В ходе коллегии президент РФ Владимир Путин заявил, что количество коррупционных преступлений в 2025 г. увеличилось на 12,3%. Он назвал важнейшей работу по выявлению источников доходов и имущества коррупционеров.

3 марта председатель СК России Александр Бастрыкин привел статистику за 2025 г., согласно которой в суды было направлено 14 200 дел о коррупции, из которых 555 связаны с организованными группами и преступными сообществами.

