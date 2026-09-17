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Главная / Общество /

Гуцан назвал законным изъятие имущества коррупционеров у их наследников

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Изъятие незаконно нажитого имущества у наследников коррупционеров в доход государства является законной практикой, заявил на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске генпрокурор Александр Гуцан.

«Причем независимо от сроков владения ими, передачи третьим лицам. Даже после смерти коррупционера они подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гуцан отметил, что данное решение «в полной мере соответствует духу закона и справедливости», а такая «профилактика» будет иметь пролонгированный эффект. Генпрокурор добавил, что результаты работы, проведенной прокурорами в данном направлении, «нравятся» далеко не всем гражданам. По его словам, вопрос об изъятии имущества коррупционеров у их наследников остается дискуссионным, однако Конституционный суд в нескольких постановлениях разъяснил, что гарантии защиты прав собственности не распространяются на имущество, приобретенное преступным путем.

В ходе заседания Гуцан также заявил, что за полтора года в России было изъято имущество на сумму свыше 3 трлн руб. Он отметил, что за 2025 г. и первые шесть месяцев 2026 г. в доход государства были обращены тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

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