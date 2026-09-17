Гуцан назвал законным изъятие имущества коррупционеров у их наследников

В ходе заседания Гуцан также заявил, что за полтора года в России было изъято имущество на сумму свыше 3 трлн руб. Он отметил, что за 2025 г. и первые шесть месяцев 2026 г. в доход государства были обращены тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.