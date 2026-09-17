Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до 19 декабря

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Суд приобщил медицинские документы о травмах, полученных после ДТП в 2024 г., но ходатайство отклонил. В Readovka сообщали, что дело не связано с деятельностью медиахолдинга, там также отмечали, что оказывают содействие следствию.