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Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до 19 декабря

Сергей Пахомов
Данил Айкин / ТАСС
Данил Айкин / ТАСС

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более 1 млрд руб. у Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Продлен срок содержания под стражей до 19 декабря 2026 г. в отношении Костылева Алексея Леонидовича», – говорится в заявлении.

Костылев был задержан 25 февраля и арестован 27 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, ему вменяется хищение средств Минобороны при выполнении гособоронзаказа на поставки БПЛА.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Суд приобщил медицинские документы о травмах, полученных после ДТП в 2024 г., но ходатайство отклонил. В Readovka сообщали, что дело не связано с деятельностью медиахолдинга, там также отмечали, что оказывают содействие следствию.

Костылев основал медиахолдинг Readovka в 2014 г., в августе 2025 г. он покинул посты учредителя и собственника.

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