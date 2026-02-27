Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева

Суд арестовал основателя Readovka Алексея КостылеваЕго подозревают в хищении 1 млрд рублей при исполнении гособоронзаказа
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева. Согласно решению суда, Костылев отправится в столичное СИЗО сроком на два месяца – до 25 апреля 2026 г.
Экс-главред Readovka был задержан в Москве 25 февраля. Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Расследованием уголовного дела занимается ГСУ ГУ МВД по Москве. Из оглашенных в суде материалов следует, что Костылеву вменяется хищение 1 млрд руб. у Минобороны при выполнении гособоронзаказа о поставках БПЛА. Военное ведомство признано потерпевшим лицом в рамках уголовного дела.
Адвокаты Костылева просили суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста из-за проблем со здоровьем. В ходе заседания судья Анна Баженова приобщила к материалам медицинские документы, подтверждающие тяжелые травмы и ушиб головного мозга, полученные им после ДТП в 2024 г в Смоленской области. Кроме того, защитники предоставили суду в качестве личной характеристи награды и заслуги Костылева. Адвокаты настаивали, что их доверитель не сможет скрыться от следствия физически – «он даже несколько метров пробежать не в состоянии».
Как ожидается, решение будет обжаловано в ближайшие дни. Если вина Костылева будет доказана в суде по существу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В редакции издания заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. «Руководство холдинга оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела», – говорится в заявлении.
Костылев создал издание Readovka в 2014 г. Изначально оно освещало события в Смоленской области, по позже стало федеральным и превратилось в медиахолдинг. В 2018 г. был создан одноименный Telegram-канал. В 2020 г. редакция издания передислоцировалась в Москву. В августе 2025 г. редакция Readovka объявила, что Костылев покинул посты учредителя и собственника издания. В заявлении было сказано, что он займется развитием других своих проектов.18:55