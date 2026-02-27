Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева

Адвокаты Костылева просили суд избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста из-за проблем со здоровьем. В ходе заседания судья Анна Баженова приобщила к материалам медицинские документы, подтверждающие тяжелые травмы и ушиб головного мозга, полученные им после ДТП в 2024 г в Смоленской области. Кроме того, защитники предоставили суду в качестве личной характеристи награды и заслуги Костылева. Адвокаты настаивали, что их доверитель не сможет скрыться от следствия физически – «он даже несколько метров пробежать не в состоянии».