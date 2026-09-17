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Путин: зарплаты в РФ в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Зарплаты в России в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Растут заработные платы. За первое полугодие – плюс 6,5% в реальном выражении», – отметил глава государства.

Он также дополнил, что стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. По словам Путина, розничные продажи за семь месяцев 2026 г. выросли на 5,4%.

5 июня российский лидер в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

В марте стало известно, что средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.

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