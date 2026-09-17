Путин: зарплаты в РФ в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении
Зарплаты в России в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Растут заработные платы. За первое полугодие – плюс 6,5% в реальном выражении», – отметил глава государства.
Он также дополнил, что стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. По словам Путина, розничные продажи за семь месяцев 2026 г. выросли на 5,4%.
В марте стало известно, что средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.