В Петербурге у пенсионерки дома нашли оружие и более 2000 патронов
В Петербурге у пенсионерки дома найден схрон оружия, сообщили в региональном управлении МВД РФ. В квартире 65-летней жительницы Приморского района обнаружили более 2000 патронов, предметы, похожие на гранаты и оружие, а также порох.
Обыск прошел 10 сентября в рамках расследования уголовного дела. Полицейские изъяли два предмета, конструктивно схожих с гранатами, 18 предметов, похожих на основные части оружия, две предполагаемые винтовки, предмет, похожий на ружье, 2152 патрона и банку с порохом.
Исследование показало, что 75 патронов калибра 7,62 мм пригодны для стрельбы, а одна из обнаруженных винтовок – винтовка Мосина – относится к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, 256,7 г. бездымного пороха были отнесены к категории метательных взрывчатых веществ.
По данным МВД, оружие на женщину не зарегистрировано. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств).