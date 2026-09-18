В Петербурге у пенсионерки дома нашли оружие и более 2000 патронов

Исследование показало, что 75 патронов калибра 7,62 мм пригодны для стрельбы, а одна из обнаруженных винтовок – винтовка Мосина – относится к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, 256,7 г. бездымного пороха были отнесены к категории метательных взрывчатых веществ.