Умер заслуженный артист России Куликов
Скончался заслуженный артист РФ, мастер сцены, ветеран Тверского государственного театра кукол Аркадий Куликов. Ему было 76 лет, говорится в сообщении театра.
«За годы служения театру Аркадий Куликов создал множество ярких, запоминающихся образов», – подчеркнули в Тверском театре кукол.
Прощание с артистом состоится 19 сентября в 13:00 мск в здании Тверского театра кукол. «РИА Новости» со ссылкой на семью артиста сообщило, что причиной его смерти стал инсульт.
Куликов родился в 1950 г. в Лихославле. Был выпускником Калининского культурно-просветительского училища. С Тверским театром кукол его жизнь была неразрывно связана с 1973 г. На сцене театра он играл более сорока лет, и ушел на заслуженный отдых в 2016 г.