Умер заслуженный артист России Куликов

Куликов родился в 1950 г. в Лихославле. Был выпускником Калининского культурно-просветительского училища. С Тверским театром кукол его жизнь была неразрывно связана с 1973 г. На сцене театра он играл более сорока лет, и ушел на заслуженный отдых в 2016 г.