Мощам Спиридона Тримифунтского в Москве поклонились 53 000 человек за день
Более 53 000 паломников поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве 17 сентября. Об этом «РИА Новости» заявила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.
Ранее в РПЦ сообщили, что за 15–16 сентября святыне поклонились более 80 000 человек. Всего за первые три дня пребывания мощей в Москве число паломников превысило 130 000 человек.
С 15 по 20 сентября ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед мощами московское духовенство будет совершать молебны. Ковчег будет доступен ежедневно с 8:00 до 20:00 мск, 20 сентября – с 8:00 до 14:00 мск.
Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили с острова Корфу в Россию 17 августа. С 20 августа по 20 сентября ковчег со святыней посетит 12 регионов России.
Мощи святителя Спиридона доставляют в Россию уже в четвертый раз. 15 апреля 2007 г. в Москву из Греции впервые был доставлен ковчег с десницей (правой рукой) святого. Святыня находилась в России – в Москве и еще в восьми городах страны – в течение месяца. В 2010 г. ковчег вновь доставили из Греции в Россию – с 15 сентября до 15 октября он находился в храмах Москвы и Санкт-Петербурга.