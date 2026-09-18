Мощам Спиридона Тримифунтского в Москве поклонились 53 000 человек за день

Мощи святителя Спиридона доставляют в Россию уже в четвертый раз. 15 апреля 2007 г. в Москву из Греции впервые был доставлен ковчег с десницей (правой рукой) святого. Святыня находилась в России – в Москве и еще в восьми городах страны – в течение месяца. В 2010 г. ковчег вновь доставили из Греции в Россию – с 15 сентября до 15 октября он находился в храмах Москвы и Санкт-Петербурга.