ФМБА планирует заготовить около 500 литров антирезусной плазмы в 2026 году
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено до конца 2026 г. заготовить порядка 500 л антирезусной плазмы. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» заявила главный врач Клинической больницы № 101 СКФНКЦ ФМБА России Ольга Молявчикова.
По ее словам, одной из основных задач до конца года также остается развитие регулярного донорства. Молявчикова подчеркнула, что заготовка донорской крови является длительным процессом, поэтому постоянное участие доноров необходимо для получения достаточного объема плазмы и ее дальнейшего применения в медицинской практике.
Антирезусная плазма содержит специфические антитела, которые появляются в организме после контакта с возбудителем или в результате иммунизации. На ее основе производят препараты, в том числе антирезусный иммуноглобулин с анти-D-антителами, применяемый для предотвращения резус-конфликта у беременных.
27 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство заготавливает в год более 2,7 млн л цельной крови. Заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% – более 1 млн л. ФМБА с 2022 г. удалось нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза, достичь 1 млн л всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов. Скворцова подчеркнула, что сейчас абсолютно все потребности страны в крови закрыты. Речь идет о военных и гражданских госпиталях, а также клиниках любой ведомственной принадлежности (региональные, федеральные).
Руководитель ФМБА также заявила, что с 2021 г. агентству удалось создать шесть крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются лекарствами, полученными из крови. Таким образом, удалось нарастить заготовку производственной плазмы в 26 раз с 30 до 780 т по результатам 2025 г.