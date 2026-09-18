ФМБА планирует заготовить около 500 литров антирезусной плазмы в 2026 году

27 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство заготавливает в год более 2,7 млн л цельной крови. Заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% – более 1 млн л. ФМБА с 2022 г. удалось нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза, достичь 1 млн л всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов. Скворцова подчеркнула, что сейчас абсолютно все потребности страны в крови закрыты. Речь идет о военных и гражданских госпиталях, а также клиниках любой ведомственной принадлежности (региональные, федеральные).