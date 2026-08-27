О чем Скворцова рассказала на встрече с Путиным

О чем Скворцова рассказала на встрече с ПутинымЧисло доноров превысило 1,5 млн человек в год, все потребности в крови закрыты
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. В ходе встречи Скорцова рассказала главе государства о мерах, принимаемых ведомством для развития службы крови и донорства в стране, а также о деятельности агентства в промышленной, морской и спортивной медицине.
«Ведомости» собрали основные заявления главы ФМБА во время встречи с российским лидером.
Скворцова отметила, что число доноров крови в России с 2020 г. увеличилось более чем на 20% и превысило 1,5 млн человек в год. По ее словам, этому послужило то, что в последние годы существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения. Всего в регистре доноров РФ сегодня числятся свыше 12 млн человек.
Глава ФМБА подчеркнула, что при этом кратность донаций увеличилась до 2,3% в среднем на одного донора, а количество донаций превысило 3,5 млн. Она также отметила, что количество заготовок цельной крови в РФ выросло на 47% с 2020 г.
По ее словам, ФМБА заготавливает в год более 2,7 млн л цельной крови. Заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37% – более 1 млн л. Агентству с 2022 г. удалось нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза, достичь 1 млн л всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов.
Скворцова также заявила, что Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах. Она добавила, что ФМБА в 2022-2025 гг. импортозаместило приборы для обеспечения всей цепочки переливания крови.
Руководитель ФМБА сообщила, что агентство с момента создания регистра костного мозга смогло нарастить количество доноров и и гемопоэтических клеток в пять раз. «На сегодняшний день это уже 546 000», - сказала она.
Скворцова также рассказала Путину о гемопоэтических стволовых клетках. Она объяснила, что это кроветворные клетки костного мозга. Благодаря этому агентство достигло эффективности регистра 97%, полностью совместимых или условно совместимых доноров.
Скворцова сказала, что ФМБА наладило производство сухой плазмы, которую можно переливать независимо от группы крови, в 2026 г. Министерству обороны РФ было передано более 13 000 единиц.
Глава ФМБА подчеркнула, что сейчас абсолютно все потребности страны в крови закрыты. Речь идет о военных и гражданских госпиталях, а также клиниках любой ведомственной принадлежности (региональные, федеральные).
Руководитель ФМБА заявила, что с 2021 г. агентству удалось создать шесть крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются лекарствами, полученными из крови. Таким образом, удалось нарастить заготовку производственной плазмы в 26 раз с 30 до 780 т по результатам 2025 г. «Это позволяет сейчас полностью обеспечить создание базовых препаратов, альбуминов и иммуноглобулинов человека», - отметила она.
Были также созданы и разработаны стандарты по всем основным иммуноглобулинам человека: против клещевого энцефалита, гепатита B, антистафилококкового, противостолбнячного и против антирезуса. По результатам 2025 г. все, кроме антирезус-иммуноглобулина, обеспечены на 100%, антирезус был обеспечен на 30%, но в 2026 г. проблему решили, добавила Скворцова.