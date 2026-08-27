О чем Скворцова рассказала на встрече с Путиным

Скворцова отметила, что число доноров крови в России с 2020 г. увеличилось более чем на 20% и превысило 1,5 млн человек в год. По ее словам, этому послужило то, что в последние годы существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения. Всего в регистре доноров РФ сегодня числятся свыше 12 млн человек.