Путин встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой

Последний раз Путин общался со Скворцовой на выставке Форума будущих технологий 25 февраля. В ходе форума глава ФМБА рассказала президенту о нейропротезировании. Она показала главе государства основной продукт – первый бионический протез руки с очувствлением. Для этого в кончики пальцев протеза вводятся специальные датчики. Для трансформации информации с датчиков в электрические сигналы специалисты разработали прибор-преобразователь, который формирует стимулы. Затем, рассказала Скворцова, эти стимулы передаются на периферические нервы руки, чтобы пройти через спинной мозг в противоположное полушарие головного мозга и осознаваться как ощущения. Для этого разработали специальный электрод для имплантации в периферический нерв.