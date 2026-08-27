Путин встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, в повестке дня российского лидера стоят также другие встречи, однако они уже будут непубличными.
Последний раз Путин общался со Скворцовой на выставке Форума будущих технологий 25 февраля. В ходе форума глава ФМБА рассказала президенту о нейропротезировании. Она показала главе государства основной продукт – первый бионический протез руки с очувствлением. Для этого в кончики пальцев протеза вводятся специальные датчики. Для трансформации информации с датчиков в электрические сигналы специалисты разработали прибор-преобразователь, который формирует стимулы. Затем, рассказала Скворцова, эти стимулы передаются на периферические нервы руки, чтобы пройти через спинной мозг в противоположное полушарие головного мозга и осознаваться как ощущения. Для этого разработали специальный электрод для имплантации в периферический нерв.
Путин также выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве. Он рассказал о развитии биотехнологий и биоэкономики в стране, а также отметил разработки, представленные на выставке форума. По словам президента, они произвели на него серьезное впечатление.
Форум будущих технологий – 2026 прошел 25–26 февраля в московском Центре международной торговли. Центральная тема мероприятия – «Биоэкономика для человека». Участие в форуме приняли более 100 спикеров, запланировано свыше 30 тематических сессий.