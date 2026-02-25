Выступление Путина на Форуме будущих технологий. Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве. Он рассказал о развитии биотехнологий и биоэкономики в стране, а также отметил разработки, представленные на выставке форума. По словам президента, они произвели на него серьезное впечатление.