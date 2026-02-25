Выступление Путина на Форуме будущих технологий. Главное

Выступление Путина на Форуме будущих технологий. ГлавноеПрезидент поручил разработать стратегию биоэкономики до середины XXI века
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве. Он рассказал о развитии биотехнологий и биоэкономики в стране, а также отметил разработки, представленные на выставке форума. По словам президента, они произвели на него серьезное впечатление.
«Используя законы, мудрость природы, раскрывая ее огромный созидательный потенциал, ученые, производственники создают решения для жизни, здоровья, для активного долголетия», – заявил Путин.
«Ведомости» собрали главные высказывания российского лидера о биоэкономике.
О развитии технологий
В России гордятся тем, что в развитие наук о жизни внесли весомый вклад выдающиеся отечественные ученые.
Равный доступ всех стран к технологиям будущего – залог справедливого развития цивилизации.
В 2026 г. приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача – обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере.
Путин поручил подготовить стратегию формирования биоэкономики до середины XXI в.
До появления «живого сердца» еще далеко, но к искусственному созданию отдельных органов человека ученые двигаются.
Образование и кадры
Самое важное в сфере биоэкономики – это специалисты.
Путин предложил создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами.
Следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта.
Количество бюджетных мест в сфере биотехнологии в образовательных учреждениях в регионах при необходимости должно быть увеличено.
Путин поручил подключить СМИ к делу популяризации биоэкономики, в том числе среди школьников.
О разработках и участии бизнеса
Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики.
Правительство должно разработать методы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Чтобы отечественные биотехкомпании могли осуществлять долгосрочные планы и быстрее окупать инвестиции.
Предстоит выстроить эффективную систему поддержки экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью.
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере искусственного интеллекта.
Компании, которые помогают исследованиям и производству в биоэкономике, должны получить преференции и льготы.
Важно, чтобы исследования, разработки по направлениям биоэкономики носили не только фундаментальный, но и прикладной характер, помогали развитию регионов РФ.
Критическая база биотехнологий должна быть своей, от импортозамещения нужно перейти к оригинальным конкурентоспособным разработкам.
Россия создает решения мирового уровня в сфере цифровых платформ и готова делиться опытом и компетенциями в интересах всего человечества.