Путин рассказал, что его отец много лет был донором
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой рассказал, что его отец был донором много лет.
«Мой отец был донором много лет», – сказал президент во время доклада главы ФМБА.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что отец президента России Владимир Спиридонович был включен в «Бессмертный полк онлайн» в годы пандемии коронавируса, когда создавался сайт для виртуальной акции.
Отец Путина воевал на Невском пятачке. Там он получил тяжелое ранение, но был спасен боевым товарищем, который под обстрелом переправил его на другой берег Невы, где находился госпиталь. В годы Великой Отечественной войны Путин-старший был отмечен медалью «За боевые заслуги». Приказ о его награждении подписал маршал Советского Союза, один из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров.
Отец российского президента умер в 1999 г. в возрасте 88 лет.