CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,52-0,26%RTSI1 101,22-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Главная / Политика /

Песков рассказал, когда отца Путина включили в «Бессмертный полк онлайн»

Ведомости

Отец президента России Владимир Спиридонович Путин был включен в «Бессмертный полк онлайн» в годы пандемии коронавируса, когда создавался сайт для виртуальной акции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Отец Путина воевал на Невском пятачке. Там он получил тяжелое ранение, но был спасен боевым товарищем, который под обстрелом переправил его на другой берег Невы, где находился госпиталь. В годы Великой Отечественной войны Владимир Спиридонович был отмечен медалью «За боевые заслуги». Приказ о его награждении подписал маршал Советского Союза, один из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров.

Отец российского президента умер в 1999 г. в возрасте 88 лет.

7 мая 2026 г. в Кремле объявили, что акция «Бессмертный полк» в Москве в этом году пройдет в электронном формате. Прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» в России начался 23 апреля.

