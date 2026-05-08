Песков рассказал, когда отца Путина включили в «Бессмертный полк онлайн»

Отец Путина воевал на Невском пятачке. Там он получил тяжелое ранение, но был спасен боевым товарищем, который под обстрелом переправил его на другой берег Невы, где находился госпиталь. В годы Великой Отечественной войны Владимир Спиридонович был отмечен медалью «За боевые заслуги». Приказ о его награждении подписал маршал Советского Союза, один из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров.