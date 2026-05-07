MOEX167,68+0,34%CNY Бирж.10,965+0,18%IMOEX2 625,08-0,28%RTSI1 099,32-0,28%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Кремль: «Бессмертный полк» пройдет в электронном формате

Ведомости

Акция «Бессмертный полк» в России в 2026 г. пройдет в электронном формате. Очно она состоится в нескольких других странах, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля напомнил, что о формате проведения парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ранее сообщало Минобороны. По его словам, с тех пор ничего не изменилось.

23 апреля в России стартовал прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». После модерации анкеты участников будут включены в видеошествие, трансляция которого начнется 9 мая. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а потом поочередно во всех часовых поясах страны.

28 апреля Минобороны объявило, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве. В составе колонны ведомства в параде будут участвовать пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. При этом в 2026 г. в параде не примут участие воспитанники суворовских военных, нахимовского училищ, кадетских корпусов и колонна военной техники.

