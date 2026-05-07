Кремль: «Бессмертный полк» пройдет в электронном формате

28 апреля Минобороны объявило, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве. В составе колонны ведомства в параде будут участвовать пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. При этом в 2026 г. в параде не примут участие воспитанники суворовских военных, нахимовского училищ, кадетских корпусов и колонна военной техники.