Отец Путина был награжден медалью по приказу автора прорыва блокады Ленинграда

9 мая Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятного юбилея на Красной площади в Москве состоится парад. Участие в нем примут лидеры и главы правительств более 20 стран, включая лидеров стран Европы, таких как президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.