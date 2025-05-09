Отец Путина был награжден медалью по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
Отец президента России Владимир Путин в годы Великой Отечественной войны был отмечен медалью «За боевые заслуги». Приказ о его награждении подписал маршал Советского Союза, один из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на архивные материалы.
Согласно документам, отец главы государства был ранен в ногу на «Невском пятачке». Сосед по дому в Петергофе, случайно оказавшийся неподалеку, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами.
Кроме Говорова, подпись под приказом о награждении отца президента поставил член военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенант Владимир Богаткин.
9 мая Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятного юбилея на Красной площади в Москве состоится парад. Участие в нем примут лидеры и главы правительств более 20 стран, включая лидеров стран Европы, таких как президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.