Скворцова: число доноров крови в России превысило 1,5 млн человек
Число доноров крови в России с 2020 г. увеличилось более чем на 20% и превысило 1,5 млн человек в год. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, росту донорства способствовали совместные мероприятия федеральных органов исполнительной власти, общественных структур и молодежных организаций. Скворцова отметила, что проводимая работа позволила увеличить число людей, регулярно сдающих кровь.
Сейчас показатель составляет более полутора миллионов доноров в год. В ФМБА связывают динамику в том числе с развитием донорства как общественной инициативы.
Российский лидер, в свою очередь, рассказал, что его отец был донором много лет.
С января 2027 г. в России вступают в силу обновленные правила донорства. Согласно документу Минзрава, теперь письменное согласие на обследование, сдачу крови и обработку данных будет оформляться лишь перед первой донацией. Обновлен и порядок подачи документов: теперь их можно будет оформлять в электронном виде с использованием простой электронной подписи. При этом срок хранения увеличится: на бумажных носителях – с 5 до 30 лет, в электронной базе данных – до 50 лет. Теперь перед первой донацией разрешается однократное экспресс-тестирование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций. Уточнен и состав медицинского осмотра донора.
В течение 2026 г. правительство России направит около 12,5 млрд руб. для обеспечения выплат почетным донорам.