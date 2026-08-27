Скворцова: число доноров крови в России превысило 1,5 млн человек

С января 2027 г. в России вступают в силу обновленные правила донорства. Согласно документу Минзрава, теперь письменное согласие на обследование, сдачу крови и обработку данных будет оформляться лишь перед первой донацией. Обновлен и порядок подачи документов: теперь их можно будет оформлять в электронном виде с использованием простой электронной подписи. При этом срок хранения увеличится: на бумажных носителях – с 5 до 30 лет, в электронной базе данных – до 50 лет. Теперь перед первой донацией разрешается однократное экспресс-тестирование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций. Уточнен и состав медицинского осмотра донора.