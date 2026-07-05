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В России с января начнут действовать новые правила для доноров крови

Ведомости

С января 2027 г. в России вступают в силу обновленные правила донорства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ Минздрава, оказавшийся в распоряжении агентства.

Теперь письменное согласие на обследование, сдачу крови и обработку данных будет оформляться лишь перед первой донацией. Оформлять его каждый раз не потребуется.

Обновлен и порядок подачи документов: теперь их можно будет оформлять в электронном виде с использованием простой электронной подписи. При этом срок хранения увеличится: на бумажных носителях – с 5 до 30 лет, в электронной базе данных – до 50 лет.

Кроме того, перед первой донацией разрешается однократное экспресс-тестирование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций. Уточнен и состав медицинского осмотра донора: он включает измерение веса, температуры и артериального давления, осмотр кожи, видимых слизистых оболочек и склер, а также пальпацию лимфатических узлов.

В течение 2026 г. правительство России направит около 12,5 млрд руб. для обеспечения выплат почетным донорам. Сейчас в России звание почетного донора присваивается гражданам, сдавшим кровь на безвозмездной основе не менее 40 раз. Такие доноры получают право на различные льготы и ежегодную денежную выплату.

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