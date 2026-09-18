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Главная / Общество /

Зампред Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Заместитель главы Верховного суда (ВС) России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Об этом говорится в публикации на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Заявление Глазова будет рассмотрено на заседании ВККС 22 сентября. Он просит прекратить полномочия на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации» (письменное заявление об отставке).

Юрий Глазов с 2020 г. занимал пост заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по гражданским делам. До Верховного суда он руководил Арбитражным судом Поволжского округа и Арбитражным судом Белгородской области. Кроме того, Глазов является кандидатом юридических наук и имеет почетное звание заслуженного юриста РФ.

26 мая ВККС рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова. Ранее он признал международные движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и сатанизма экстремистскими на территории страны.

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