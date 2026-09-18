Зампред Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке

Юрий Глазов с 2020 г. занимал пост заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по гражданским делам. До Верховного суда он руководил Арбитражным судом Поволжского округа и Арбитражным судом Белгородской области. Кроме того, Глазов является кандидатом юридических наук и имеет почетное звание заслуженного юриста РФ.