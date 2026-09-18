Зампред Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке
Заместитель главы Верховного суда (ВС) России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Об этом говорится в публикации на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
Заявление Глазова будет рассмотрено на заседании ВККС 22 сентября. Он просит прекратить полномочия на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации» (письменное заявление об отставке).
Юрий Глазов с 2020 г. занимал пост заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по гражданским делам. До Верховного суда он руководил Арбитражным судом Поволжского округа и Арбитражным судом Белгородской области. Кроме того, Глазов является кандидатом юридических наук и имеет почетное звание заслуженного юриста РФ.
26 мая ВККС рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова. Ранее он признал международные движения ЛГБТ