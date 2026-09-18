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Размер Нобелевской премии увеличили до $1,22 млн

Анна Суслова
Kay Nietfeld / TASS
Kay Nietfeld / TASS

Нобелевский фонд увеличил размер Нобелевской премии в 2026 г. до 12 млн шведских крон ($1,22 млн), сообщили представители фонда.

«Увеличив размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и гарантируем, что финансовая часть премии сохранит свою ценность с течением времени», – сказала исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стьерне.

За последние 15 лет премию корректировали несколько раз. Так, в 2012 г. ее размер был сокращен с 10 млн шведских крон ($1,4 млн по курсу 2012 г.) до 8 млн шведских крон ($1,12 млн по курсу 2012 г.) в каждой категории. С 2012 г. сумма Нобелевской премии увеличивалась три раза. В 2026 г. ее увеличат до 12 млн шведских крон ($1,22 млн).

В 2026 г. объявление лауреатов Нобелевской премии пройдет 5–12 октября.

В 2025 г. нобелевскими лауреатами в области экономики стали американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт. Они получили премию за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения. Нобелевскую премию мира получила экс-депутат парламента Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав», а также «борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Нобелевская премия по химии досталась японцу Сусуме Китагаве, британцу Ричарду Робсону, а также иорданцу Омару Яги за разработку металлорганических каркасов.

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