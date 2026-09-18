Размер Нобелевской премии увеличили до $1,22 млн

За последние 15 лет премию корректировали несколько раз. Так, в 2012 г. ее размер был сокращен с 10 млн шведских крон ($1,4 млн по курсу 2012 г.) до 8 млн шведских крон ($1,12 млн по курсу 2012 г.) в каждой категории. С 2012 г. сумма Нобелевской премии увеличивалась три раза. В 2026 г. ее увеличат до 12 млн шведских крон ($1,22 млн).