ФССП взыскивает с Долиной штраф в 4500 рублей

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, проданной предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали сделку совершенной в неосознанном состоянии и вернули жилье певице. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр, а 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.