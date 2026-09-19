ФССП взыскивает с Долиной штраф в 4500 рублей
Судебные приставы взыскивают с народной артистки России Ларисы Долиной штраф в размере 4500 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
По данным агентства, основанием для производства стал акт Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). В материалах приставов не уточняется, какое именно нарушение стало причиной назначения штрафа.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, проданной предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали сделку совершенной в неосознанном состоянии и вернули жилье певице. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр, а 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.