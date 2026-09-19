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В Сочи открыли пляжи после отмены угрозы безэкипажных катеров

Сергей Пахомов

Пляжи Сочи снова открыты для посещения после того, как были сняты ограничения, связанные с угрозой атаки безэкипажных катеров. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале.

«В Сочи отменена угроза применения БЭК. Доступ к пляжным территориям и набережным осуществляется в штатном режиме. Опасности нет», – написал мэр.

14 сентября Прошунин заявил, что пляжи в городе закрыты из-за угрозы атаки украинских безэкипажных катеров. Cпасатели предупреждают туристов и местных жителей об опасности с помощью громкоговорителей.

9 сентября в результате атаки украинских катеров произошел пожар на набережной. Восемь человек получили ранения. Пятерых пострадавших доставили в медицинские учреждения, троим помощь была оказана амбулаторно.

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