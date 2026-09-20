Воробьев: после атаки БПЛА в Подмосковье медпомощь потребовалась 20 людям
В результате атаки беспилотников на Московскую область медицинская помощь потребовалась 20 людям. Среди пострадавших трое детей. Двое человек погибли. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей. 15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации», – написал глава региона.
В Раменском округе травмы получили двое подростков и шесть взрослых. Один мужчина с множественными повреждениями находится в операционной. Также пострадавшие зафиксированы в Люберцах, Ленинском округе, Домодедово и Котельниках.
Подростки 14 и 15 лет из Раменского находятся в Подольской детской больнице, их готовят к переводу в Центр имени Рошаля. В Домодедове пострадал 11-летний ребенок, ему оказали помощь без госпитализации.
«К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека – 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском», – добавил Воробьев. Он выразил соболезнования семьям погибших.
В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. Отражена самая массированная атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 – на подлете к Москве.