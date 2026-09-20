Воробьев: после атаки БПЛА в Подмосковье медпомощь потребовалась 20 людям

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. Отражена самая массированная атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 – на подлете к Москве.