Два человека погибли в результате массовой аварии на МКАД
Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на МКАД с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция. Авария произошла днем в районе 104-го км МКАД. Произошло столкновение восьми машин.
Как сообщил департамент транспорта Москвы, водитель «Газели» ехал по обочине и протаранил автомобили, которые стояли в очереди на АЗС на внешней стороне 103-го км МКАД.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства ДТП.
18 сентября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП – столкнулись восемь машин. В результате один человек погиб, трое пострадали. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.