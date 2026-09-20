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Главная / Общество /

Два человека погибли в результате массовой аварии на МКАД

Ася Султанова
Наталья Селиверстова / РИА Новости
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на МКАД с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция. Авария произошла днем в районе 104-го км МКАД. Произошло столкновение восьми машин.

Как сообщил департамент транспорта Москвы, водитель «Газели» ехал по обочине и протаранил автомобили, которые стояли в очереди на АЗС на внешней стороне 103-го км МКАД.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства ДТП.

18 сентября в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП – столкнулись восемь машин. В результате один человек погиб, трое пострадали. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

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