Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» во время разговора про ИИ
Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» в ответ на предложение министра финансов Антона Силуанова обсудить применение искусственного интеллекта (ИИ) в управлении финансами. Диалог между политиками состоялся в ходе Московского финансового форума.
Силуанов предложил перейти к теме ИИ, после чего Собянин вспомнил анекдот о колхозном собрании. По сюжету анекдота участникам предлагают выбрать между обсуждением строительства сарая и коммунизма, но на сарай денег нет.
«Когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте», – сказал Собянин и предложил обсудить эту тему.
Силуанов поддержал шутку мэра, но отметил практическую пользу ИИ для финансовой сферы. По его словам, технологии позволяют сокращать расходы и находить дополнительные резервы в бюджетах. Министр также рассказал, что недавно на встрече министров финансов G20 искусственному интеллекту посвятили отдельную сессию. Силуанов назвал эту тему «недооцененной».
Московский финансовый форум – это ежегодная профессиональная площадка для открытого обсуждения ключевых вопросов развития российской экономики и финансовой системы. Его организуют Министерство финансов РФ и правительство Москвы.