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Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» во время разговора про ИИ

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» в ответ на предложение министра финансов Антона Силуанова обсудить применение искусственного интеллекта (ИИ) в управлении финансами. Диалог между политиками состоялся в ходе Московского финансового форума.

Силуанов предложил перейти к теме ИИ, после чего Собянин вспомнил анекдот о колхозном собрании. По сюжету анекдота участникам предлагают выбрать между обсуждением строительства сарая и коммунизма, но на сарай денег нет.

«Когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте», – сказал Собянин и предложил обсудить эту тему.

Силуанов поддержал шутку мэра, но отметил практическую пользу ИИ для финансовой сферы. По его словам, технологии позволяют сокращать расходы и находить дополнительные резервы в бюджетах. Министр также рассказал, что недавно на встрече министров финансов G20 искусственному интеллекту посвятили отдельную сессию. Силуанов назвал эту тему «недооцененной».

Московский финансовый форум – это ежегодная профессиональная площадка для открытого обсуждения ключевых вопросов развития российской экономики и финансовой системы. Его организуют Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

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