Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» во время разговора про ИИ

Силуанов поддержал шутку мэра, но отметил практическую пользу ИИ для финансовой сферы. По его словам, технологии позволяют сокращать расходы и находить дополнительные резервы в бюджетах. Министр также рассказал, что недавно на встрече министров финансов G20 искусственному интеллекту посвятили отдельную сессию. Силуанов назвал эту тему «недооцененной».