Средняя пенсия в России в августе выросла до 25 400 рублей
В августе 2026 г. средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 469 руб. Сумма на 2000 руб. превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.
Годом ранее средняя пенсия россиян составляла около 23 519 руб.
9 сентября Росстат сообщал, что доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась во II квартале на 0,4 п. п. в годовом выражении и составила 7% жителей России. Граница бедности достигла 17 816 руб. За I квартал численность таких россиян также снизилась на 0,4 п. п. год к году, до 7,8%, а в IV квартале 2025 г. она была на годовых минимумах и составляла 4,8%. Традиционно показатель к последнему кварталу года оказывается ниже, чем в предыдущие периоды.