«Диалог о фейках 4.0» собрал 2000 фактчекеров из 80 стран
Форум «Диалог о фейках 4.0» объединил около 2000 фактчекеров из 80 стран. Политики, эксперты и представители СМИ обсудили противодействие недостоверной информации, сообщили ТАСС в Международной ассоциации по проверке фактов (GFCN).
Форум традиционно проходит при поддержке МИД России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, среди участников представлены эксперты из стран глобального Юга и Востока, а также ряда западных государств.
В мероприятии приняли участие представители США, Китая, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Южной Кореи, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Египта, Бельгии, Танзании, Мексики.
В 2026 г. одной из основных тем стали результаты выборов в Госдуму и противодействие дезинформации в ходе избирательного процесса. Участники также обсудили влияние недостоверной информации на политику, экономику и бизнес, а также развитие искусственного интеллекта и его применение в искусстве.
Отдельная секция форума была посвящена мошенничеству в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в киберпреступность и другие правонарушения через интернет.
«Диалог о фейках 4.0» прошел 22 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума отметил угрозу, которую несет распространение ИИ, назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций. Также глава государства подчеркнул необходимость создания актуальных правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации. По словам Путина, повышение эффективности в противодействии угрозам со стороны ИИ становится особенно значимым.