«Диалог о фейках 4.0» собрал 2000 фактчекеров из 80 стран

В 2026 г. одной из основных тем стали результаты выборов в Госдуму и противодействие дезинформации в ходе избирательного процесса. Участники также обсудили влияние недостоверной информации на политику, экономику и бизнес, а также развитие искусственного интеллекта и его применение в искусстве.