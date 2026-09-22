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В Петербурге подан очередной иск против организаторов концерта Канье Уэста

Анна Суслова
TASS
TASS

Калининский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал очередной иск о возврате денег за четыре билета на запланированный ранее концерт рэпера Канье Уэста, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. Речь идет об иске на сумму более 380 000 руб.

Истцы Анна и Сергей Еремеевы просят взыскать с организатора концерта – агентства Say Agency – 112 000 руб. за четыре билета и 11 200 руб. за сервисный сбор. Также истцы требуют выплатить неустойку в размере 37 800 руб. Кроме того, Say Agency, согласно иску истцов, должно будет выплатить 200 000 руб. моральной компенсации и штраф по Закону о защите прав потребителей.

18 сентября с сайта тура Bully американского рэпера Канье Уэста пропало расписание концертов в Санкт-Петербурге, которые должны были состояться 10 и 11 октября. Выступление, как сообщали организаторы, планировалось на «Газпром арене».

20 сентября жительница Санкт-Петербурга подала иск против организаторов концерта исполнителя. Она просит взыскать с ответчиков 18 700 руб. за билет, а также неустойку, штраф и расходы на общую сумму 913,66 руб.

22 сентября Say Agency пообещала зрителям вернуть деньги за билеты в случае отмены шоу. Организаторы подчеркнули, что не все события могут зависеть от них.

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