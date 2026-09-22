В Петербурге подан очередной иск против организаторов концерта Канье Уэста

Истцы Анна и Сергей Еремеевы просят взыскать с организатора концерта – агентства Say Agency – 112 000 руб. за четыре билета и 11 200 руб. за сервисный сбор. Также истцы требуют выплатить неустойку в размере 37 800 руб. Кроме того, Say Agency, согласно иску истцов, должно будет выплатить 200 000 руб. моральной компенсации и штраф по Закону о защите прав потребителей.