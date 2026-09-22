Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидирован

ТК «Солнечный» не значится в планах проверок пожарного надзора МЧС Башкирии с 2013 по 2026 г., следует из данных регионального главка. Комплекса также нет в перечне объектов защиты с присвоенными категориями риска. При этом по действующей классификации объект должен относиться к категории высокого или значительного пожарного риска, для которых предусмотрены плановые проверки раз в два или три года соответственно.