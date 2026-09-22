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Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке ликвидирован

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС России. В результате пожара погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Площадь пожара составила 2100 кв. м. «Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», – сообщили в ведомстве. На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в комплексе не сработали, а отделка помещений не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры республики. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей.

ТК «Солнечный» не значится в планах проверок пожарного надзора МЧС Башкирии с 2013 по 2026 г., следует из данных регионального главка. Комплекса также нет в перечне объектов защиты с присвоенными категориями риска. При этом по действующей классификации объект должен относиться к категории высокого или значительного пожарного риска, для которых предусмотрены плановые проверки раз в два или три года соответственно.

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» начался 22 сентября. Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного здания. Посетителей и сотрудников эвакуировали, некоторых людей спасали через окна.

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