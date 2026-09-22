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Главная / Общество /

«Наследие» и РВИО будут сотрудничать по новым проектам

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Центр «Наследие» и Российское военно-историческое общество (РВИО) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом Центр «Наследие» сообщил в пресс-релизе.

Организации намерены совместно заниматься сохранением исторической памяти, военно-историческим просвещением и увековечением памяти защитников отечества. Соглашение также предусматривает совместную реализацию культурно-исторических и мемориальных проектов.

Как уточнили в «Наследии», организации уже сотрудничают в рамках ряда инициатив. В их числе поддержка создания памятника Георгиевским кавалерам Первой мировой войны в Челябинске и сестрам Бугурусланского Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице в Оренбургской области.

Историко-культурные проекты центра «Наследие» реализуются, в частности, в рамках программ «Наследие» и «Наше наследие». Последняя создана совместно со Сретенским монастырем и духовной академией и направлена на просвещение молодежи.

АНО центр «Наследие» занимается сохранением, изучением и популяризацией культурного и исторического наследия России. Организация ведет просветительскую и образовательную работу, занимается патриотическим воспитанием молодежи и т. д.

19 мая центр «Наследие» сообщил, что в его попечительский совет вошел американский актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал. Он отметил, что деятельность организации «оказывает значимое положительное влияние» на укрепление национальной идентичности. Актер также выразил готовность стать амбассадором центра в странах СНГ и дальнего зарубежья.

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