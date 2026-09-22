«Наследие» и РВИО будут сотрудничать по новым проектам

Как уточнили в «Наследии», организации уже сотрудничают в рамках ряда инициатив. В их числе поддержка создания памятника Георгиевским кавалерам Первой мировой войны в Челябинске и сестрам Бугурусланского Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице в Оренбургской области.