Стивен Сигал вошел в попечительский совет центра «Наследие»
Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал стал членом Попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России.
«Выражаю искреннюю признательность за приглашение… Сообщаю о своем согласии и подтверждаю готовность к дальнейшему сотрудничеству», – приводит центр слова Сигала. Актер отметил, что деятельность организации «оказывает значимое положительное влияние» на укрепление национальной идентичности. Он также выразил готовность стать амбассадором центра в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Центр «Наследие» под руководством Андрея Спиридонова реализует благотворительные и культурные программы. В рамках проекта «Наследие Донбасса» передано более 810 тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По благословению патриарха Кирилла программа «Православные рубежи России» установила десятки икон и святынь от архипелага Земля Франца-Иосифа до Курильских островов.
Сигал является специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям с 2018 г., российское гражданство он получил в 2016 г. В декабре 2025 г. Сигал заявил, что гордится быть русским.