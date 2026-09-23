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Главная / Общество /

Минпросвещения с 2027 года вернет профильный ЕГЭ для педагогических вузов

Инна Шульгина

С 2027 г. абитуриенты педагогических направлений будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету в зависимости от специальности. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил «РИА Новости».

По его словам, ранее такая практика существовала: учитель математики сдавал математику, истории – историю, но затем от нее отказались. Сейчас вместо профильных экзаменов абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательное испытание. Кравцов отметил, что ведомство возвращает прежний принцип.‍

21 сентября «РИА Новости» писали со ссылкой на проект постановления Минобрнауки, что ведомство предложило изменить правила приема в российские вузы с 2027 учебного года. По новым правилам, число направлений, где физика станет обязательным экзаменом, увеличится до 37. Это коснется всех специальностей машиностроения. Кроме того, история станет обязательной там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика – для всех специальностей в области информбезопасности.

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