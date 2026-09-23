Минпросвещения с 2027 года вернет профильный ЕГЭ для педагогических вузов

21 сентября «РИА Новости» писали со ссылкой на проект постановления Минобрнауки, что ведомство предложило изменить правила приема в российские вузы с 2027 учебного года. По новым правилам, число направлений, где физика станет обязательным экзаменом, увеличится до 37. Это коснется всех специальностей машиностроения. Кроме того, история станет обязательной там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика – для всех специальностей в области информбезопасности.