Жителя Хабаровского края осудили на 15 лет за госизмену
Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в мессенджере Max.
По данным суда, в 2022 г. осужденный сделал в лифте одного из жилых домов Комсомольска-на-Амуре надпись с символикой «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и отправил фото представителю иностранной структуры. В 2023 г. он публиковал комментарии в поддержку украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.
Суд назначил ему 15 лет лишения свободы, ограничение свободы на 1,5 года и запрет на публикации в интернете на три года. Телефон конфискован. Приговор не вступил в силу.
27 июля Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Евгения Чернышова, признанного виновным в передаче Украине сведений о Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота. В марте 2024 г. мужчина разместил в интернете одобрительные комментарии о деятельности «Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и призвал вступать в РДК. В апреле – мае 2025 г. Чернышов начал переписываться с человеком, представившимся участником «Легиона «Свобода России» и согласился содействовать организации и Украине. 4 мая он сфотографировал Новороссийскую военно-морскую базу, зафиксировав количество и расположение военных кораблей. Потом он передал сведения сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.