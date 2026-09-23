Жителя Хабаровского края осудили на 15 лет за госизмену

27 июля Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Евгения Чернышова, признанного виновным в передаче Украине сведений о Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота. В марте 2024 г. мужчина разместил в интернете одобрительные комментарии о деятельности «Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и призвал вступать в РДК. В апреле – мае 2025 г. Чернышов начал переписываться с человеком, представившимся участником «Легиона «Свобода России» и согласился содействовать организации и Украине. 4 мая он сфотографировал Новороссийскую военно-морскую базу, зафиксировав количество и расположение военных кораблей. Потом он передал сведения сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.