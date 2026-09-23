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Обвиняемого по делу Фургала Михаила Тимофеева объявили в международный розыск

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Полиция объявила в международный розыск криминального авторитета Михаила Тимофеева, обвиняемого в деле об убийстве хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Тимофеев сначала был объявлен в федеральные розыск, а затем – в международный.

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии за организацию убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского. Вместе с ним наказание получили три других фигуранта: Андрей Карепов – 21 год колонии, Андрей Палей – 17 лет, Марату Кадырову был назначен наименьший срок в виде 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Апелляция оставила приговор в силе.

По данным суда, преступления были совершены в 2004–2005 гг., когда Фургал занимался бизнесом в Хабаровске. Организатором преступлений признали Карепова, впоследствии ставшего помощником Фургала в Госдуме, исполнителями – Палея и Кадырова. Обвинения также предъявили бывшему партнеру Фургала Николаю Мистрюкову. Он признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания.

20 февраля 2024 г. Генпрокуратура добилась конфискации в доход государства более 8,5 млрд руб. с Фургала и девяти компаний как имущества, полученного незаконным путем. Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме 17 декабря в одном районных судов в Хабаровске.

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