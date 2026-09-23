Обвиняемого по делу Фургала Михаила Тимофеева объявили в международный розыск

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии за организацию убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского. Вместе с ним наказание получили три других фигуранта: Андрей Карепов – 21 год колонии, Андрей Палей – 17 лет, Марату Кадырову был назначен наименьший срок в виде 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Апелляция оставила приговор в силе.