Против иноагента Шпака возбудили дело о публичных призывах к терроризму
Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака (признан иноагентом в России) по статье о публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает столичный СК в мессенджере Max.
По данным следствия, не позднее октября 2024 г. Шпак как администратор Telegram-канала разместил видео с признаками призывов к терроризму в России, пропаганды и оправдания терроризма. Ролик стал доступен неограниченному кругу лиц.
В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение.
В сентябре 2024 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Шпака к восьми годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). По версии следствия, блогер разместил на администрируемой им странице в одной из соцсетей видеозапись своего выступления, содержащую под видом достоверных сведений фейки о ВС РФ. В частности, на видео в Instagram
МВД объявило Шпака в розыск 13 января 2024 г. 22 января того же года Басманный суд заочно арестовал блогера.