Против иноагента Шпака возбудили дело о публичных призывах к терроризму

В сентябре 2024 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Шпака к восьми годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). По версии следствия, блогер разместил на администрируемой им странице в одной из соцсетей видеозапись своего выступления, содержащую под видом достоверных сведений фейки о ВС РФ. В частности, на видео в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 г., Шпак обвинял в разрушении плотины российских военных.