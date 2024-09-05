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Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам по делу о фейках

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, суд удовлетворил ходатайство стороны гособвинения. По версии следствия, блогер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений фейки о ВС РФ. В частности, на видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 г., Шпак обвинял в разрушении плотины российских военных.

В прокуратуре отметили, что суд лишил Шпака права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.

МВД объявило Шпака в розыск 13 января 2024 г. 22 января Басманный районный суд заочно арестовал блогера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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