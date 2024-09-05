Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам по делу о фейках

Как отмечает ведомство, суд удовлетворил ходатайство стороны гособвинения. По версии следствия, блогер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений фейки о ВС РФ. В частности, на видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 г., Шпак обвинял в разрушении плотины российских военных.