Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам по делу о фейках
Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, суд удовлетворил ходатайство стороны гособвинения. По версии следствия, блогер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений фейки о ВС РФ. В частности, на видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 г., Шпак обвинял в разрушении плотины российских военных.
В прокуратуре отметили, что суд лишил Шпака права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.
МВД объявило Шпака в розыск 13 января 2024 г. 22 января Басманный районный суд заочно арестовал блогера.