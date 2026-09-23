Мурашко: потребление алкоголя в России уменьшилось на 10%
Потребление алкоголя в России в 2026 г. снизилось на 10%, заявил на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Это снижение потребления алкоголя по многим направлениям практически в районе 10%. Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что главным вызовом для системы здравоохранения являются неинфекционные заболевания. По словам Мурашко, они занимают около трех четвертей всех смертей в мире. Министр здравоохранения также подчеркнул, что важным фактором является здоровое питание, которое меняет статистику заболеваемости.
17 апреля Мурашко заявил, что распространенность курения табака среди россиян составляет 17,73%, а потребление алкоголя в России составляет 8,06 л этанола на душу населения.
7 сентября Росалкогольтабакконтроль сообщил, что с начала 2026 г. в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции. Это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) произвели на 13,1% меньше (90,71 дал). Крепких спиртных напитков – на 10,9% меньше (59,83 млн дал).