Мурашко: потребление алкоголя в России уменьшилось на 10%

7 сентября Росалкогольтабакконтроль сообщил, что с начала 2026 г. в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции. Это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) произвели на 13,1% меньше (90,71 дал). Крепких спиртных напитков – на 10,9% меньше (59,83 млн дал).