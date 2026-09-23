Чернышенко: после церемонии закрытия МФМ участники скандировали «Россия!»
После церемонии закрытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге участники не хотели расходиться и скандировали «Россия!». Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
По его словам, МФМ собрал около 50 000 человек, включая 10 000 участников из 191 страны. В течение недели для участников проходили просветительские, культурные и спортивные мероприятия, а также экскурсии. Черышенко отметил, что фестиваль посетили более 4000 иностранных участников: 344 человека из США, 290 из европейских стран, 629 из Африки, около 1000 из Азиатско-Тихоокеанского региона, еще около 1000 с Ближнего Востока и более 1000 – из стран ближнего зарубежья.
Вице-премьер сообщил, что участники фестиваля узнали больше о России и получили возможность познакомиться со страной напрямую, а также развеяли мифы о государстве.
Президент назвал фестиваль «хорошим, большим важным мероприятием». После доклада Путин обратил внимание на то, что многие участники самостоятельно оплатили поездку в Екатеринбург. Чернышенко ответил, что самостоятельно приехали более 1500 человек.
Международный фестиваль молодежи – 2026 проходил с 11 по 17 сентября. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля сказал, что МФМ развеял представление об изолированности России. После участия в мероприятии положительно к России относятся 95% участников, причем почти 70% оценивают свое отношение как очень, крайне или максимально положительное. Доля оценок «очень положительно», по словам Кириенко, за пять дней фестиваля выросла на 25%.