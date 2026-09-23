Чернышенко: после церемонии закрытия МФМ участники скандировали «Россия!»

По его словам, МФМ собрал около 50 000 человек, включая 10 000 участников из 191 страны. В течение недели для участников проходили просветительские, культурные и спортивные мероприятия, а также экскурсии. Черышенко отметил, что фестиваль посетили более 4000 иностранных участников: 344 человека из США, 290 из европейских стран, 629 из Африки, около 1000 из Азиатско-Тихоокеанского региона, еще около 1000 с Ближнего Востока и более 1000 – из стран ближнего зарубежья.