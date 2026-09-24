Красный Крест и Полумесяц СНГ приняли резолюцию о сотрудничестве

22 сентября президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер рассказала, что организация поддерживает регулярные контакты с российскими представителями во многих странах. Она отметила, что комитет всегда поддерживал тесный диалог по Сирии с российскими властями на разных уровнях как в Дамаске, так и внутри страны.