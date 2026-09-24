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Главная / Общество /

Красный Крест и Полумесяц СНГ приняли резолюцию о сотрудничестве

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главы Красного Креста и Красного Полумесяца стран СНГ приняли в Санкт-Петербурге резолюцию об укреплении сообществ и развитии гуманитарного сотрудничества. Об этом организации сообщили в пресс-релизе.

Документ был принят 24 сентября по итогам встречи лидеров сообществ, проходившей 22-24 сентября. В резолюции участники подтвердили общую цель, которая состоит в предотвращении и облегчении страданий людей, защите жизни и здоровья, уважения человеческого достоинства и помощи нуждающимся. Главы сообществ приветствовали продолжение диалога между организациями стран СНГ.

Кроме того, они подчеркнули необходимость повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, а также укрепления институциональной и финансовой устойчивости организаций. Также отдельное внимание участники уделили ответственному использованию современных технологий. Участники поддержали сотрудничество с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

22 сентября президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер рассказала, что организация поддерживает регулярные контакты с российскими представителями во многих странах. Она отметила, что комитет всегда поддерживал тесный диалог по Сирии с российскими властями на разных уровнях как в Дамаске, так и внутри страны.

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