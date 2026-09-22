Президент МККК рассказала о контактах с представителями РФ в Сирии и Африке

На вопрос о том, обсуждал ли МККК в контактах с российскими властями восстановление Сирии и гуманитарную ситуацию в этой стране, Сполярич-Эггер ответила, что Комитет всегда поддерживал тесный диалог по Сирии с российскими властями на разных уровнях как в Дамаске, так и внутри страны.