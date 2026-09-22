Президент МККК рассказала о контактах с представителями РФ в Сирии и Африке
Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает регулярные контакты с российскими представителями во многих странах операций (МККК), особенно в Африке. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила президент комитета Мирьяна Сполярич-Эггер.
На вопрос о том, обсуждал ли МККК в контактах с российскими властями восстановление Сирии и гуманитарную ситуацию в этой стране, Сполярич-Эггер ответила, что Комитет всегда поддерживал тесный диалог по Сирии с российскими властями на разных уровнях как в Дамаске, так и внутри страны.
«Диалог продолжается. В целом у нас регулярные контакты с российскими представителями во многих странах наших операций, особенно в Африке и других частях мира, где, как вы знаете, мы ведем активную деятельность», – сказала она.
По словам президента МККК, она часто путешествует и общается с российскими послами.
Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в 2022 г. после начала российско-украинского конфликта. В сентябре 2025 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сполярич-Эггер обсудили гуманитарную деятельность на Украине. Стороны провели «сверку часов» по параметрам работы Москвы и МККК и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК.