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Президент МККК рассказала о контактах с представителями РФ в Сирии и Африке

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает регулярные контакты с российскими представителями во многих странах операций (МККК), особенно в Африке. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила президент комитета Мирьяна Сполярич-Эггер.

На вопрос о том, обсуждал ли МККК в контактах с российскими властями восстановление Сирии и гуманитарную ситуацию в этой стране, Сполярич-Эггер ответила, что Комитет всегда поддерживал тесный диалог по Сирии с российскими властями на разных уровнях как в Дамаске, так и внутри страны.

«Диалог продолжается. В целом у нас регулярные контакты с российскими представителями во многих странах наших операций, особенно в Африке и других частях мира, где, как вы знаете, мы ведем активную деятельность», – сказала она.

По словам президента МККК, она часто путешествует и общается с российскими послами.

Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в 2022 г. после начала российско-украинского конфликта. В сентябре 2025 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сполярич-Эггер обсудили гуманитарную деятельность на Украине. Стороны провели «сверку часов» по параметрам работы Москвы и МККК и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК.

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