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Суд арестовал владельца сгоревшего торгового комплекса в Стерлитамаке

Анна Суслова
Ильфат Кинзябаев/ТАСС
Ильфат Кинзябаев/ТАСС

 Стерлитамакский городской суд арестовал владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» Сергея Родионова по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека до 22 ноября 2026 г. Об этом сообщил ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого Родионова Сергея Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 ноября 2026 г.», – сказал судья.

23 сентября Родионов был задержан сотрудниками Следственного комитета. В ведомстве отметили, что Родионов не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности в торгово-сервисном комплексе.

22 сентября произошел пожар в торгово-сервисном центре «Солнечный» на улице Коммунистическая в Стерлитамаке в Башкирии. В результате пожара четверо человек погибли, еще четверо были госпитализированы. Одна женщина обратилась за помощью амбулаторно. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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