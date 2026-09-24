Суд арестовал владельца сгоревшего торгового комплекса в Стерлитамаке
Стерлитамакский городской суд арестовал владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» Сергея Родионова по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека до 22 ноября 2026 г. Об этом сообщил ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого Родионова Сергея Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 ноября 2026 г.», – сказал судья.
23 сентября Родионов был задержан сотрудниками Следственного комитета. В ведомстве отметили, что Родионов не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности в торгово-сервисном комплексе.
22 сентября произошел пожар в торгово-сервисном центре «Солнечный» на улице Коммунистическая в Стерлитамаке в Башкирии. В результате пожара четверо человек погибли, еще четверо были госпитализированы. Одна женщина обратилась за помощью амбулаторно. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.