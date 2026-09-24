Скончалась вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

В 1967 г. Влади приехала в СССР на V Московский кинофестиваль. Тогда же она познакомилась с исполнителем авторских песен и актером Владимиром Высоцким. В 1970 г. пара поженилась. В браке они прожили до смерти Высоцкого в 1980 г.