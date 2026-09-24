Скончалась вдова Владимира Высоцкого Марина Влади
Скончалась французская певица и актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади, сообщил телеканал BFMTV. Ей было 88 лет.
«Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября», – говорится в сообщении.
Влади родилась в 1938 г. в Клиши-ла-Гаренн (пригород Парижа) в семье русских эмигрантов. Первую роль в кино она сыграла в 10 лет в картине Жана Гере «Летняя гроза». Влади известна ролями в фильмах «Колдунья», «Принцесса Клевская», «Веские доказательства», «Танго, Гардель в изгнании» и др. Всего она сыграла более 100 ролей.
В 1967 г. Влади приехала в СССР на V Московский кинофестиваль. Тогда же она познакомилась с исполнителем авторских песен и актером Владимиром Высоцким. В 1970 г. пара поженилась. В браке они прожили до смерти Высоцкого в 1980 г.