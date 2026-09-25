МВД объявило в розыск фигуриста Гнедина

Александр Гнедин – российский фигурист, выступавший в танцах на льду. В 2020 г. он вместе с партнершей Ангелиной Зиминой на первенстве России среди юниоров занял 16-е место, набрав 133,34 балла. В ритм-танце они получили 54,97 балла, а в произвольном – 78,37. В сезоне 2019/2020 гг. Гнедин и Зимина выступали на этапах Кубка России. Их лучшим результатом на отдельных этапах стало 5-е место. В финале Кубка России сезона 2019/2020 гг. пара заняла 7-е место среди юниоров.