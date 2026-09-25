Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,521-0,63%YAKG34,65-0,43%VEON-RX70,8+1,58%IMOEX2 278,72-1,45%RTSI845,46-1,45%RGBI112,28-0,03%RGBITR768,74+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД объявило в розыск фигуриста Гнедина

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

МВД объявило в розыск российского фигуриста Александра Гнедина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Отмечается, что спортсмен объявлен в розыск по уголовной статье, однако неизвестно, по какой именно.

Александр Гнедин – российский фигурист, выступавший в танцах на льду. В 2020 г. он вместе с партнершей Ангелиной Зиминой на первенстве России среди юниоров занял 16-е место, набрав 133,34 балла. В ритм-танце они получили 54,97 балла, а в произвольном – 78,37. В сезоне 2019/2020 гг. Гнедин и Зимина выступали на этапах Кубка России. Их лучшим результатом на отдельных этапах стало 5-е место. В финале Кубка России сезона 2019/2020 гг. пара заняла 7-е место среди юниоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её